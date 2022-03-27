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Ayhancan Güven zaferle başladı

#Motor Sporları#Ayhancan Güven#Dayanıklılık Serisi
Ayhancan Güven zaferle başladı

Motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde zafere ulaştı. Seriyi kazanan Ayhancan Güven, "NLS Nurburgring serisi özellikle Nurburgring 24 saat yarışından dolayı yapmak istediğim bir yarıştı. Önümüzdeki hafta da CT3 aracıyla bu yarışın turlarını tamamladıktan sonra pistte genel klasmanda yarışmak asıl hedefim. İki hafta sonraki yarışa da en iyi şekilde hazırlanacağım" dedi.

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Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisine zaferle başladı.

Porsche Fabrika pilotu olan Red Bull sporcusu Ayhancan, Nurburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde birinci olmayı başardı.

Ayhancan Güven zaferle başladı


Bir turunun 24 bin 358 kilometre olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Ayhancan Güven, Porsche Cayman GT4 CS ile harika bir sürüş ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci geçti.

Genç sürücü, Permit A lisansı için gerekli turları 8-9 Nisan tarihinde ikinci ayağı koşulacak NLS yarışında tamamlamak için tekrar Nurburgring pistine çıkacak.

Seriyi kazanan Ayhancan Güven, "NLS Nurburgring serisi özellikle Nurburgring 24 saat yarışından dolayı yapmak istediğim bir yarıştı. Önümüzdeki hafta da CT3 aracıyla bu yarışın turlarını tamamladıktan sonra pistte genel klasmanda yarışmak asıl hedefim. Bu girdiğimiz yarışlarda da iyi performans sergileyip, alttan zayıf arabalarla hızlı gelmek bana da motivasyon kaynağı oluyor. İki hafta sonraki yarışa da en iyi şekilde hazırlanacağım" diye konuştu.

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Ayhancan Güven zaferle başladı

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#Motor Sporları#Ayhancan Güven#Dayanıklılık Serisi

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