Ayhancan Güven, Red Bull Kart Fight’ta piste çıkacak

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Kariyerine karting ile başlayan ve Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, finalde bir gösteri yarışı yapacak. TOSFED ortaklığında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Türkiye’nin 20 noktasından gelen en hızlı pilotlar Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. 20 pistte en hızlı tur süresini atan 1 genel ve 1 üniversiteli toplam 40 yarışçı, 14 Kasım’da Tuzla Karting Park’ta kupaya uzanmaya çalışacak. Türkiye şampiyonu, Formula 1’de 2021 şampiyonunu belirleyecek olan sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix’inde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak. Red Bull Kart Fight ile ilgili detaylı bilgiye redbull.com/kartfight adresinden ulaşılabiliyor.

10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye’nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight’ın finali sürpriz bir ismi ağırlayacak. Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvanın büyük finali için geri sayım başlarken, Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven de finalde motor sporları tutkunlarıyla buluşacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight’ın İstanbul’daki finali öncesinde Red Bull sporcusu Ayhancan Güven hem gösteri yarışı yapacak hem de finalistlere ilham olacak.

Final 14 Kasım’da Tuzla’da



14 Kasım’da İstanbul’daki Tuzla Karting Park’ta gerçekleştirilecek finalde, Türkiye’nin 20 noktasında gerçekleştirilen elemelerde en hızlı tur süresini yapan 1 genel, 1 üniversiteli toplam 40 katılımcı şampiyon olmak için mücadele edecek. Zorlu ama keyifli yarış sonunda şampiyonluğa uzanan isim, Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix’inde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak. En hızlıların hünerlerini sergileyeceği karting şampiyonası Red Bull Kart Fight ile ilgili detaylı bilgiye redbull.com/kartfight adresinden ulaşılabiliyor.

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