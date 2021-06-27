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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Ayhancan Güven, Porsche Supercup yarışında ikinci oldu

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Ayhancan Güven, Porsche Supercup yarışında ikinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ikinci olarak ulaştı.

Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de yapıldı.

Mücadeleye ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı.

Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.

2021 Porsche Supercup takviminin üçüncü yarışı, 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Ayhancan Güven, Porsche Supercup yarışında ikinci oldu

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