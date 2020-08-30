MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriAyhancan Güven, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu
GeriMotor Sporları Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA Spor
Haber Giriş: 30.08.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu
Abone Olgoogle-news

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Belçika'da düzenlenen Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, SPA pistinde koşulan sezonun 7. yarışını kazanmayı başardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belçika'da kutlayan Red Bull Sporcusu Ayhancan, "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, destek olanlara ve Red Bull aileme yanımda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Porsche Super Kupa'daki ikinci zaferine ulaşan Ayhancan, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Ayhancan'ın, İtalya’nın Monza pistinde 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansı da sürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle