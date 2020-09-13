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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı

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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın ilk yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

Fransa'daki Porsche Carrera Kupası mücadelesinin ilk yarışında Magny-Cours'ta piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, üçüncü cepten başladığı yarışta zafere ulaştı.

Milli sporcu sezonun 2. yarışını ise beşinci sırada tamamladı. Porsche Carrera Kupası Fransa'da ikinci ayak 19 Eylül'de Le Mans’ta koşulacak.

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupasına zaferle başladı

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