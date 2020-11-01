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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'yı 2. sırada tamamladı!

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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'yı 2. sırada tamamladı!
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci oldu ve genel klasmanda da ikinci sırayı elde etti.

Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağı Barselona Katalonya pistinde koşuldu.

Son yarışlar öncesi 146 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ayhancan, dünkü yarışta talihsizlik yaşadı. Aracının tekeri patlayan Ayhancan, yarışı 19. sırada bitirerek ciddi bir avantaj kaybetti.

Organizasyonun bugün gerçekleştirilen son yarışını ikinci sırada tamamlayan Ayhancan, üst üste 3. kez şampiyon olma şansını yitirdi. Şampiyonayı ve son yarışı Yeni Zelandalı sporcu Jaxon Evans birinci sırada bitirdi.

 

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransayı 2. sırada tamamladı

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