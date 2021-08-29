Ayhancan Güven Belçika'da ikinci oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Spa-Francorchamps Pisti'nde altıncı cepten başladığı yarışın bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeyi başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezonun ikinci podyum derecesine ulaştı.



BWT Lechner Racing takımından Dylan Pereira'nın ilk sırayı aldığı yarışı, Huber Racing pilotu Laurin Heinrich ise 3. olarak tamamladı.



Porsche Supercup serisinin altıncı yarışı 5 Eylül Pazar günü Hollanda'nın Zandvoort Pisti'nde koşulacak.