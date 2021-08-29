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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Ayhancan Güven Belçika'da ikinci oldu

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Ayhancan Güven Belçika'da ikinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinin Belçika'da düzenlenen beşinci yarışında ikinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Spa-Francorchamps Pisti'nde altıncı cepten başladığı yarışın bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeyi başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezonun ikinci podyum derecesine ulaştı.

BWT Lechner Racing takımından Dylan Pereira'nın ilk sırayı aldığı yarışı, Huber Racing pilotu Laurin Heinrich ise 3. olarak tamamladı.

Porsche Supercup serisinin altıncı yarışı 5 Eylül Pazar günü Hollanda'nın Zandvoort Pisti'nde koşulacak.

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