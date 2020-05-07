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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Ayhan Şahenk dezenfekte edildi! Salona dönüş hazırlığı...

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Ayhan Şahenk dezenfekte edildi! Salona dönüş hazırlığı...
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Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Darüşşafaka Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs korunma önlemleri kapsamında uzak kalınan salona tekrar dönüş için hazırlık çalışmaları başladı.

Sarıyer Belediyesi ekiplerinin salonda yaptığı çalışmalarında sporcu soyunma odaları, fitness salonu, ofisler, basın odası, ortak kullanım alanları, tribünleri tüm iç ve dış mekanlar, özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Açıklamada, "Tüm hazırlıklarımız, sağlıklı, güzel günlerde buluşmak için." ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Şahenk dezenfekte edildi Salona dönüş hazırlığı...

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