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GeriFutbol Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
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İHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı

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Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
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Aydınspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarında İstanbul'da Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup ettiği karşılaşmayı 30. yıl dönümüne andı. Paylaşım, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydınspor, 1989-1990 Sezonu'nda 2'nci ligi şampiyon tamamlayarak Türkiye 1. Futbol Ligi'ne terfi etmişti. Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını İstanbul Kadıköy Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynamıştı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı İlker Yağcıoğlu (3), Hikmet Şıktaşlılar (2) ve Mustafa Gölpınar'ın attığı gollerle 6-1 kazanmıştı.

Türk Futbolu'nun dev takımlarından Fenerbahçe, Aydınpor'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyetle tarihinin en ağır yenilgisini almıştı. Necdet Zorluer'in öğrencileri Aydınspor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ihtişamlı bir giriş yaparak adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Aydınspor'un 3 sezon mücadele ettiği ligde Fenerbahçe, kendi evinde siyah beyazlıları mağlup edemedi. Şanlı Yonca, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1991-1992 Sezonu'nda 2-1 mağlup etmiş, 1992-1993 Sezonu'nda ise 1-1 berabere kalarak rakibine kaybetmemişti.

İlker Yağcıoğlu da tarihi galibiyeti andı

Aydınspor'un 6-1 galip geldiği karşılaşmada 3 gol atan İlker Yağcıoğlu, tarihi galibiyeti resmi Twitter hesabından (@ilkeryagcioglu_) retweet ederek takipçileriyle paylaştı.

Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı

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