×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Aydınlı taekwondocu Avrupa şampiyonu oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Taekwondo#Avrupa#Elifnaz Köseoğlu
Aydınlı taekwondocu Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 23:32

İsviçre’nin Aigle kentinde 19-21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Elifnaz Köseoğlu, Kadınlar +68 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Haberin Devamı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarılı sporcu Elifnaz Köseoğlu’nun finalde Sırbistanlı rakibini mağlup ederek önemli bir başarıya imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsviçre’nin Aigle kentinde 19-21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda sporcumuz Elifnaz Köseoğlu, Kadınlar +68 kg kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasında Sırbistanlı rakibini mağlup eden sporcumuz, Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı.Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Köseoğlu’nun bu başarısı hem Aydın’da hem de Türkiye genelinde gurur yaşattı.

Gözden KaçmasınFIBA listeyi açıkladı 12 Dev Adam ikinci sıradaFIBA listeyi açıkladı! 12 Dev Adam ikinci sıradaHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taekwondo#Avrupa#Elifnaz Köseoğlu

BAKMADAN GEÇME!