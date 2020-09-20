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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Aydın'da Duygu Düzceler'in ön çapraz bağları koptu

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Aydın'da Duygu Düzceler'in ön çapraz bağları koptu
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MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Duygu Düzceler'den kötü haber geldi. VakıfBank deplasmanında dizinden sakatlanan tecrübeli pasörün ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Duygu, geçireceği operasyon sonrası en az 6 ay parkelerden uzak kalacak. Öte yandan dün evinde İlbank'ı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini alan Aydın ekibi salı günü deplasmanda oynayacağı Kuzeyboru maçı için Aksaray yolculuğuna otobüsle bu sabah çıktı. 

Aydında Duygu Düzcelerin ön çapraz bağları koptu

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