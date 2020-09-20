DHA
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Aydın'da Duygu Düzceler'in ön çapraz bağları koptu
MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Duygu Düzceler'den kötü haber geldi. VakıfBank deplasmanında dizinden sakatlanan tecrübeli pasörün ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.
Duygu, geçireceği operasyon sonrası en az 6 ay parkelerden uzak kalacak. Öte yandan dün evinde İlbank'ı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini alan Aydın ekibi salı günü deplasmanda oynayacağı Kuzeyboru maçı için Aksaray yolculuğuna otobüsle bu sabah çıktı.
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