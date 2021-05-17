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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Amerikan Hastanesi’nden bugün taburcu edilen basketbolumuzun efsane ismi Aydın Örs, rehabilitasyon sürecini evinde geçirecek. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Örs’e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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