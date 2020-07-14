MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriAydın filesinde Ecem Alıcı sevinci
GeriVoleybol Aydın filesinde Ecem Alıcı sevinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Aydın filesinde Ecem Alıcı sevinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın filesinde Ecem Alıcı sevinci
Abone Olgoogle-news

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olduktan sonra uzun süre parkelerden uzak kalan smaçör Ecem Alıcı iyileşerek yeniden antrenmanlara başladı. Ocak ayında antrenmanda sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapatan 26 yaşındaki voleybolcu sakatlığını atlatıp yeni sezon öncesi takıma katıldı.

Ecem'in yeniden kadroya katılmasının sevindirici olduğunu belirten Antrenör Alper Hamurcu, "Ecem geçen ocak ayında çok şansız bir sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Şu an takımla birlikte antrenmanlara başladı. Ecem'in eski formuna kavuşarak takıma katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

YABANCI SMAÇÖRLER GELDİ
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde yeniden anlaştığı Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile yeni transferlerden Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki, mavi-beyazlı ekibe katıldı.

Sağlık kontrölünden geçirilen iki yabancı voleybolcu daha sonra Yörük Ali Efe Tesisleri'nde devam eden antrenmanlara başladı. Aydın temsilcisinin yeni sezon öncesi dikkat çeken transferlerinden ABD'li orta oyuncusu Rachael Adams'ın da önümüzdeki günlerde kente gelerek kampa katılacağı öğrenildi.

Aydın filesinde Ecem Alıcı sevinci

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle