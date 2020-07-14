Aydın filesinde Ecem Alıcı sevinci

Ecem'in yeniden kadroya katılmasının sevindirici olduğunu belirten Antrenör Alper Hamurcu, "Ecem geçen ocak ayında çok şansız bir sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Şu an takımla birlikte antrenmanlara başladı. Ecem'in eski formuna kavuşarak takıma katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

YABANCI SMAÇÖRLER GELDİ

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde yeniden anlaştığı Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile yeni transferlerden Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki, mavi-beyazlı ekibe katıldı.

Sağlık kontrölünden geçirilen iki yabancı voleybolcu daha sonra Yörük Ali Efe Tesisleri'nde devam eden antrenmanlara başladı. Aydın temsilcisinin yeni sezon öncesi dikkat çeken transferlerinden ABD'li orta oyuncusu Rachael Adams'ın da önümüzdeki günlerde kente gelerek kampa katılacağı öğrenildi.

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