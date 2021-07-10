Aydın Demir kimdir? Kırkpınar'ın efsane ismi Aydın Demir hakkında bilgiler

Güçlü fiziği ve kuvvetiyle er meydanlarının aranan güreşçilerinden biri olan Demir, güreşler dışında antrenmanlara büyük önem verdi ve bıkmadan usanmadan çalıştı. Bu çalışmalarına, gelecekte en büyük rakibi olacak İzmirli Kara Ali’nin de yardımları oldu. Aydın Demir bir yıl sonra, hiçbir yağlı güreşçisinin cesaret edemeyeceği bir atılımda bulundu ve o yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Büyük Orta Boyunda Başpehlivanlığa soyundu. Bu cesur teşebbüs güreş meydanlarında ender görülen olaylardandı. Fiziği de yerinde olduğundan Kırkpınar kule hakemleri istisna olan bu terfiyi onayladılar. Aydın Demir o yıl başta güreş attı. Ustası İzmir’li Kara Ali’de buradaydı. Rakip olarak çıktı ve yenişemeyince berabere kaldılar. Birinciliği Ordulu Mustafa Bük’ün aldığı 1968 yılı Kırkpınar başpehlivan güreşlerinde çekilen kura sonucu Kara Ali ikinci, Aydın Demir üçüncü oldular. Demir aynı yıl Kırkpınar Başpehlivanı Ordu’lu Mustafa’yı Yalova’da yapılan yağlı güreşlerde yenmeyi başardı. Hızla Türkiye başpehlivanları arasına giren Aydın Demir Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde elde ettiği başarıdan sonra adından söz ettiren, bileği güçlü yağlı güreşçilerden birisi oldu.

Aydın Demir, yağlı güreşlerde aldığı derecelerle hedefe tırmanmaya koyulmuş 1969 yılının en namlı pehlivanları arasına girmişti. Demir, yılda ortalama irili ufaklı 40 güreşe katılıyor, başpehlivanlığın ilk 3 derecesinden birisini kazanıyordu. Paça kazık ve çifte sarma oyunlarını çok iyi uygulayan ve bu oyunlarını rakibe karşı yenici bir silah olarak kullanan Aydın Demir’in en çekindiği ortak oyun olması sebebiyle kaçındığı oyun da künde idi. Aydın Demir’in 19 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde İzmir’li Kara Ali’yi yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanması yankılar uyandırdı. Bu güreşten sonra da Demir, Kara Ali’nin en başta gelen rakibi oldu. Aralarındaki ezeli rekabet güreş hayatları boyunca devam etti.

1969 yılında Kırkpınar Başpehlivan Güreşleri’nde üçüncü olan Aydın Demir 1970, 1971 ve 1972 yıllarında Çan Güreşleri birinciliğini kazandı. Ayşecik-Akbalık güreşlerinde 5 yıl, Tarihi Elmalı Güreşleri’nde 2 yıl Başpehlivanlığı kimseye kaptırmadı. Demir 1970 yılında Kırkpınar Başpehlivanlığını Kara Ali ile paylaştı. 1971 yılında Kırkpınar’da diğer pehlivanlarla birlikte kuralara itiraz eden Aydın Demir diğer pehlivanlarla beraber iki yıl Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılmama cezası aldı.

Buna rağmen ağır denilebilecek antrenmanlara hiç ara vermeden çalışan Aydın Demir, 1973 yılında yeniden katıldığı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ordu’lu Davut Yılmaz’a yenilerek ikinci oldu. 1974 yılında ise Kırkpınar Başpehlivanlığını Kara Ali’ye kaptırdı ama yılmadı. Aydın’ın zirveye ulaşma azmi her geçen gün artıyor taraftarlardan da müthiş destek görüyordu.

Aydın Demir’in altın kemer mücadelesi asıl 1976 yılından itibaren başladı. Yıllardır er meydanlarında mücadele vererek tecrübe sahibi olan güreşçi zamanla kendisine olan güvenini de kazandı. O yıl Kırkpınar’a çok iyi hazırlandı. Ve Kırkpınar’a başpehlivanlık güreşinde Arap Mustafa Yıldız’ı yenerek kemeri bir daha geri vermemek üzere boynuna astı. Bir yıl sonra yine Kırkpınar’da son tur İzmirli Kara Ali’yi 15 dakika da yenerek ikinci defa başpehlivanlığını ilan etti. Altın kemerin temelli sahibi olaya biraz daha yaklaşan ünlü güreşçinin 1978 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Üçüncü defa Kırkpınar başpehlivanı olan Aydın Demir artık altın kemerin sahibi olmuştu.

Aydın Demir altın kemer dışında 40’ı altın 50 madalya ile 40’da kupaya sahiptir. Güreşi bıraktıktan sonra hakemlik yaptı. 1991 yılında kurulan Yağlı Güreş Komitesinde görev aldı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kule hakemi olarak görev aldı.