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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Pelin Özkılıçcı ile anlaştı

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Pelin Özkılıçcı ile anlaştı
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Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Pelin Özkılıçcı ile kadrosunu güçlendirdi.

Mavi-beyazlı kulüp, son olarak 1. Lig'de Kale 1957'de bir üst lige çıkma sevinci yaşayan genç pasör çaprazı Pelin Özkılıçcı ile anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 21 yaşındaki voleybolcu geçen sezon Mehmet Erdem Marmara Akademi ve Kale 1957 formalarını terletti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Pelin Özkılıçcı ile anlaştı

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