Aydın Büyükşehir Belediyespor, Pelin Özkılıçcı ile anlaştı

Mavi-beyazlı kulüp, son olarak 1. Lig'de Kale 1957'de bir üst lige çıkma sevinci yaşayan genç pasör çaprazı Pelin Özkılıçcı ile anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 21 yaşındaki voleybolcu geçen sezon Mehmet Erdem Marmara Akademi ve Kale 1957 formalarını terletti.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!