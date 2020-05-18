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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor filede 7 isimle vedalaştı

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Aydın Büyükşehir Belediyespor filede 7 isimle vedalaştı
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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin koronavirüs salgınıyla bu sezon için sonlandırılmasıyla transfer harekatına hızlı başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7 isimle yollarını ayırdı.

Daha önce iç transferde takımın A milli yıldızı Meryem Boz, Maret Balkestein ve Hande Korkut'la sözleşme yenileyip dış transferde Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile PTT'den orta oyuncu Janset Cemre Erkul'la anlaşan Aydın, Erçe Su Kasapoğlu, Semra Özer, Sasa Planinsec, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu ve Bihter Dumanoğlu'yla ise yollarını ayırdı. Aydın temsilcisinin 28 yaşındaki orta oyuncusu Hazal Selin, Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor filede 7 isimle vedalaştı

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