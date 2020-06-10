Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ecem Alıcı'yı takımda tuttu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'ne çıktığımız sene ilk transferlerimizden biri olan Ecem Alıcı ile üçüncü sezonumuzda yine birlikteyiz" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom altyapısından yetişen 26 yaşındaki smaçör, TVF Spor Lisesi, Galatasaray, Çanakkale Belediyespor, Maltepe Yalı, Bolu Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formalarını da terletmişti.

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