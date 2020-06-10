MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Voleybol HaberleriAydın Büyükşehir Belediyespor, Ecem Alıcı'yı takımda tuttu
GeriVoleybol Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ecem Alıcı'yı takımda tuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ecem Alıcı'yı takımda tuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ecem Alıcı'yı takımda tuttu
Abone Olgoogle-news

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde son iki sezonda kadroda yer alan Ecem Alıcı ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'ne çıktığımız sene ilk transferlerimizden biri olan Ecem Alıcı ile üçüncü sezonumuzda yine birlikteyiz" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom altyapısından yetişen 26 yaşındaki smaçör, TVF Spor Lisesi, Galatasaray, Çanakkale Belediyespor, Maltepe Yalı, Bolu Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formalarını da terletmişti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ecem Alıcıyı takımda tuttu

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle