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Voleybol
Haber Giriş: 31.10.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 2

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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 2
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları’nı 3-2 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 2
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı)
Karayolları: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Tutku Burcu Yüzgenç (Gülçin Doğan, Abbott, Selis Selvi, Kübra Kegan)
Setler: 25-15, 21-25, 28-26, 17-25, 15-11
Süre: 147 dakika (26, 30, 41, 30, 20)

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