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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:47,Son Güncelleme:/

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Arelya Karasoy, Cansu Ayyıldız, Semra Özer, Hazal Selin Arifoğlu, Ece Hocaoğlu (Erce Kasapoğlu, Berra Eren)

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Zuhal Çetin, Bengisu Aygün, Ece Erol, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Şevval Burnazlar, Ece Deniz Uçarı, Gökçe Akkaya)

Setler: 30-28, 25-18, 25-15
Süre: 84 dakika (32, 28, 24)

 

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