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Voleybol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA’ya 3-1 mağlup oldu.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Chiaka, Jordan, Hande Baladın, Beyza
Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladin)
Setler: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25
Süre: 110 dakika (22, 29, 31, 28)

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