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GeriFutbol Aydeniz Et Balıkesirspor'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
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Haber Giriş: 27.11.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

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Aydeniz Et Balıkesirspor'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sonrası kulüp tesislerindeki önlemler artırıldı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 29 Kasım Pazar günü yapılacak karşılaşma öncesi Kovid-19 test sonuçları, teknik heyet ve yönetimin moralini bozdu. Kırmızı-beyazlı takımdan 8 futbolcu, kulüp tesislerindeki odalarında karantinaya alındı.

Tesislere, yabancı girişi yasaklandı. Tek kullanımlık bardaklara geçildi ve kapılardaki dezenfektan sayısı arttırıldı.

Teknik Direktör Mesut Dilsöz, AA muhabirine, karantinadaki oyuncularında semptom görülmediğini belirtti.

Sezon başından bu yana salgınla iyi mücadele ettiklerini anlatan Dilsöz, şöyle dedi:

"Ligde koronavirüs konusunda oyuncularını en iyi koruyan takım biz ve Akhisarspor'du. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi yapılan son testlerde 8 futbolcumuz ve 3 personelimizin test sonuçları pozitif çıktı. Zaten bir süredir yabancı almadığımız tesislerimizdeki önlemlerimizi arttırdık."

Dilsöz, testleri pozitif çıkan oyuncuların Samsunspor maçında da oynayamayacağını belirterek, "Daha sonra hafta içinde oynayacağımız İstanbulspor maçında forma giyebilecekler. Pazar günü karşılaşacağımız Bandırmaspor karşılaşmasına elimizde kalan oyuncularla sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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