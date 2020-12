Futbol: TFF 1. Lig - Aydeniz Et Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2

Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emrah Ünal, Furkan Ürün

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 88 Ayberk Kaygısız), Otoo (Dk. 78 Celal Emir Dede), İsmail Yüksek, Nwankwo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 32 Anıl Taşdemir), Abdulhamit Yıldız, Mrsic (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Ezeh, Cumali Bişi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk. 90 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Kaan Gül), Alimi, Tolga Yakut (Dk. 59 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

Goller: Dk. 20 Abdulhamit Yıldız (Kendi kalesine), Dk. 72 Furgan Polat (Eskişehirspor), Dk. 31 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 42 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Otoo, Dk. 56 Mrsic, Dk. 77 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 52 Mevlüt Çelik, Dk. 62 Alimi, Dk. 63 Kaan Gül, Dk. 67 Onur Bayramoğlu, Dk. 68 Buğra Çağlıyan, Dk. 90 Sholaja (Eskişehirspor)