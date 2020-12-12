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Haber Giriş: 12.12.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2

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Aydeniz Et Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2
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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Eskişehirspor, 2-2 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig - Aydeniz Et Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emrah Ünal, Furkan Ürün
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 88 Ayberk Kaygısız), Otoo (Dk. 78 Celal Emir Dede), İsmail Yüksek, Nwankwo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 32 Anıl Taşdemir), Abdulhamit Yıldız, Mrsic (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Ezeh, Cumali Bişi
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk. 90 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Kaan Gül), Alimi, Tolga Yakut (Dk. 59 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)
Goller: Dk. 20 Abdulhamit Yıldız (Kendi kalesine), Dk. 72 Furgan Polat (Eskişehirspor), Dk. 31 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 42 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Otoo, Dk. 56 Mrsic, Dk. 77 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 52 Mevlüt Çelik, Dk. 62 Alimi, Dk. 63 Kaan Gül, Dk. 67 Onur Bayramoğlu, Dk. 68 Buğra Çağlıyan, Dk. 90 Sholaja (Eskişehirspor)

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