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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor

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Aydeniz Et Balıkesirspor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Ata Yıldırım

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 76 Otoo), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Manaj (Dk. 70 Bezjak), Cemal Kızılateş (Dk. 70 David Deniz Kılınç), Enes İslam İlkin, Doğa İşeri (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 84 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Erkan Taşkıran), Berat Satılmış (Dk. 65 Torje), İshak Çakmak (Dk. 80 Pote), Landel, Doğan Can Davas, Ruben Rayo, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle, Gökay Güney

Goller: Dk. 6 Ruben Rayo (kendi kalesine), Dk. 64 Manaj (penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 9 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Doğa İşeri, Dk.74 Batuhan İşçiler (Aydeniz Et Balıkesirspor)

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