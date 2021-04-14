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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor 1-2 İstanbulspor

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Aydeniz Et Balıkesirspor 1-2 İstanbulspor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Bezjak), Arb Manaj (Dk. 71 Abdulkadir Özgen), Cemal Kızılateş (Dk. 90 2 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 76 Hasan Özkan), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 90 2 Doğa İşeri)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 82 Eslem Öztürk), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90 3 Koray Kılınç), Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 71 Ethemi), Mirkan Aydın (Dk. 71 Etoga)

Goller: Dk. 12 Rroca, Dk. 90 1 Etoga (İstanbulspor), Dk. 63 Manaj (Penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk 90 2 Bezjak (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 Mert Örnek, Dk. 63 Birol Parlak, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 64 Wellington (İstanbulspor)

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