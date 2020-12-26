MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1
GeriFutbol Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, evinde Adana Demirspor'a 1-0 yenildi.

Futbol: TFF 1. Lig - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali Bişi
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul
Goller: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),
Sarı kartlar: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90 4 Rassoul (Adana Demirspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle