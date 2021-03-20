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eSpor
Haber Giriş: 20.03.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Aydan, New York Subliners’in içerik üreticisi oldu

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Aydan, New York Subliners’in içerik üreticisi oldu

Andbox, Aydan’ın New York Subliners’e yayıncı olarak katıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Kevin Durant’ın Andbox ile ortaklığının duyurulmasının ardından hayranlar yakın zamanda daha iyi bir haber gelemeyeceğini düşünürken geçtiğimiz gün yeni bir duyuru yapıldı. Aydan "Aydan" Conrad, Warone oyuncusu ve içerik üreticisi olarak Andbox ekibine katıldı.

Aydan, dünyanın en iyi ve en çok kazanan Call of Duty oyuncularından biri. Fortnite’dan CoD’a geçen oyuncu başarılı oyunlarıyla birlikte kitlesini elinde tutmayı ve genişletmeyi başardı. Hem sahip olduğu geniş kitlesi hem de başarılı oyun içi performansıyla Andbox için büyük bir artı olması bekleniyor.

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