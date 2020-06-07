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Haber Giriş: 07.06.2020 - 21:13,Son Güncelleme:

Aycan Yanaç, gönlündeki Survivor şampiyonunu açıkladı!

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Aycan Yanaç, gönlündeki Survivor şampiyonunu açıkladı!
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Survivor'da Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ve geçtiğimiz günlerde elenen Aycan Yanaç, şampiyonluk adayını açıkladı.

Survivor'da adaya veda eden son isim olan milli futbolcu Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile Instagram'da gerçekleştirdiği canlı yayında şampiyonluk adayını söyledi.

GÖNLÜMDEN GEÇEN SERCAN YILDIRIM

Acun Ilıcalı'nın 'Kimin şampiyon olmasını istersin?' sorusunu yanıtlayan Aycan, "Gönlümden geçen şampiyon adayı Sercan Yıldırım. Başta hak eden şampiyon olsun istiyorum, sonrasında Sercan Yıldırım" dedi.

Aycan Yanaç, yarışma esnasında "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" şeklindeki açıklamasıyla sarı-lacivertli taraftarlardan ciddi destek almıştı.

Aycan Yanaç: 'Fenerbahçeliyim, takım kurulursa...'Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Fenerbahçe itiraflarında bulundu.
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