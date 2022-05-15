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Ayakkabısı olanlarla olmayanların maçı! Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan isyan etti...

#Yeni Malatyaspor#Cihat Arslan#Süper Lig
Ayakkabısı olanlarla olmayanların maçı Yeni Malatyasporda Cihat Arslan isyan etti...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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3-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan gençlere yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Çok genç bir takımımız var. Süper Lig'i 19.9 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kayseri seyircisi, kendi çocukları girdiği zaman çok coşkulandı. Biz gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü sözleşmesini fesheden, giden oyuncuları var. Bu sayı 12'yi buldu. Genelde gençlerle mücadele ediyoruz. Tecrübelileri de elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. İki tane duran toptan gol yedik. Biz de pozisyona girdik. Kayserispor kazanabilirdi ve kazandı" şeklinde konuştu.

"Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ayakkabı için tartışma çıktı"

Maç öncesi takım ısınmaya çıkarken Kerem'in ayakkabısının olmadığını öğrendiğini söyleyen Arslan, ayakkabı için tartışma çıktığını ifade etti. 'Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı' diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Takım ısınmaya çıkarken Gaston Campi ile Philip Awuku Gameli'yi istedim yanıma, tahtada bir şeyler izleteceğim. O sırada Philip ile Buğra'nın arasında bir gerginlik oldu. 'Ne oluyor' dedim. 'Hocam, Kerem'in ayakkabısı yok' dediler. Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki 'genç kazan' günün özeti buydu."

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#Yeni Malatyaspor#Cihat Arslan#Süper Lig

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