Ayak tenisi turnuvası ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

Ayak tenisi turnuvası için başvuru işlemleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Federasyon Başkanı Bulut, "Normalleşme süreci ile başlayacağımız Türkiye Ayak Tenisi Turnuvası ön başvuru kayıtları hff.org.tr adresinde açılmıştır. 81 ilde başlayacak dev turnuva aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olacaktır. Takımlar müsabakalara, kırtasiye, sağlık paketi (maske, kolonya, dezenfektan, vb…), gıda paketi getirecek; toplanan yardımlar tüm takımlarımız ve "Bir paket mutluluk" sosyal yardımlaşma platformu ile beraber yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacaktır. Aynı zamanda hayvan dostlarımıza gelecek her türlü mama da sokak hayvanlarına dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TURNUVA NE ZAMAN?

Merakla beklenen ayak tenisi turnuvasının tarihi hakkında konuşan Bahadır Bulut, "Turnuva tarihinin açıklanacak genelgeler sonucu belli olacağını aktaran Bulut: "Herkese sosyal mesafeyi koruyarak eğleneceği güzel, zevkli bir spor yaptırmış olacağız. Biz diyoruz ki: Kadın, erkek herkesin rüyası, Ayak Tenisi oynamanın tam sırası. Müsabaka tarihleri, halı sahalarda alınacak önlemler ve düzenlemeler, bilim kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın talimatları ile genelge ile bildirildikten sonra açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.