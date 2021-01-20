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GeriFutbol Ayak bileğinde kırık olan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, tedavi için İstanbul’da
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Ayak bileğinde kırık olan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, tedavi için İstanbul’da

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Trabzonspor’da Süper Lig’in 20. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için İstanbul’a gitti.

Bordo-mavililerin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür, İstanbul’a gitti. Genç oyuncunun burada geniş kapsamlı olarak kontrollerinin yapılacağı, ardından ameliyatına yönelik karar verileceği ve tedavisine başlanacağı belirtildi.

Abdülkadir Ömürün ayağında kırık tespit edildi
Abdülkadir Ömür'ün ayağında kırık tespit edildi

Abdülkadir Ömür, geçen sezon da yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı geçirip 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Ayak bileğinde kırık olan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, tedavi için İstanbul’da

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