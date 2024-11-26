×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ayağı kırıldığı maça devam etmişti! Son durumunu kulübü açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#TOTTENHAM#Guglielmo Vicario
Ayağı kırıldığı maça devam etmişti Son durumunu kulübü açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 14:39

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, 28 yaşındaki kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Gözden KaçmasınSüper Ligin eski yıldızı tek tek anlattı: Galatasaray keyif vermişti | Nadir görülen bir şeydi | Beşiktaş beni istedi ama...Süper Lig'in eski yıldızı tek tek anlattı: Galatasaray keyif vermişti | Nadir görülen bir şeydi | Beşiktaş beni istedi ama...Haberi Görüntüle

Kuzey Londra ekibi, geçtiğimiz cumartesi günü Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup ederek, Pep Guardiola'nın öğrencilerinin iç sahadaki 52 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti. Söz konusu müsabakada 90 dakika forma giyen İtalyan kaleci Vicario'nun, mücadelenin 60 dakikalık bölümünü sakat olarak oynadığı belirtildi.

Vicario, bu sezon 12'si Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i EFL Cup olmak üzere 15 maçta forma giyerken, bunların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#TOTTENHAM#Guglielmo Vicario

BAKMADAN GEÇME!