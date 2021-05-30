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Voleybol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 23:00 | Son Güncelleme:

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı

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Ay-yıldızlı ekip, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk etap üçüncü ve son maçında Belarus'u 3-0 yendi.

Belarus'ta gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, ev sahibi ülke ile başkent Minsk'te karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 15 sayıyla oynayan Yiğit Gülmezoğlu oldu.

Bu sonuçla milli takım, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı.

Milliler, C Grubu ikinci etap karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.

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