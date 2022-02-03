AX Armani Exchange Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak. Temsilcimiz bu sezon Avrupa'da 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti. AX Armani Exchange Milan da oynadığı 21 müsabakanın 15'ini kazanırken, 6'sını kaybetti. İşte, AX Armani Exchange Milan-Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...

AX Armani Exchange Milan-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam yapılacak. İtalya'nın Milano şehrindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sasa Pukl, Joseph Bissang, Josip Radojkovic hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma, ı beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.