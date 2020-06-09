MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAX Armani Exchange Milan, Christian Burns'ü serbest bıraktı!
GeriBasketbol AX Armani Exchange Milan, Christian Burns'ü serbest bıraktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

AX Armani Exchange Milan, Christian Burns'ü serbest bıraktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AX Armani Exchange Milan, Christian Burns'ü serbest bıraktı!
Abone Olgoogle-news

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.

Milano ekibi, 2 yıldır takımda olan 34 yaşındaki basketbolcunun biten sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Burns, 2017'den beri İtalya Milli Takımı formasını giyiyor.

Olimpia Milano, Malcolm Delaneyi kadrosuna kattı
Olimpia Milano, Malcolm Delaney'i kadrosuna kattı

AX Armani Exchange Milan, Christian Burnsü serbest bıraktı

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle