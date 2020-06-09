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AX Armani Exchange Milan, Christian Burns'ü serbest bıraktı!
İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.
Milano ekibi, 2 yıldır takımda olan 34 yaşındaki basketbolcunun biten sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Burns, 2017'den beri İtalya Milli Takımı formasını giyiyor.
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