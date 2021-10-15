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AX Armani Exchange Milan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

#THY Avrupa Ligi#Armani Exchange Milan#Anadolu Efes
AX Armani Exchange Milan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi yayınlanacak İşte canlı yayın bilgileri

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 731. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 730 karşılaşmada 415 galibiyet ve 315 yenilgi aldı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki AX Armani Exchange Milan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 483. maçına çıkacak. Bu organizasyonda 258 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 224 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, AX Armani Exchange Milan takımıyla da 32 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 21 maçta üstünlük sağlayan Anadolu Efes, 11 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

Taraflar, FIBA organizasyonlarında birbirlerine birer kez üstünlük sağladı. İki takım THY Avrupa Ligi'nde 30 kez karşılaşırken bunların 20'sini Anadolu Efes kazandı. İtalya temsilcisi ise 10 maçta galibiyet elde etti.

AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Turkish Airlines Euroleague 4. hafta maçında 15 Ekim 2021, Cuma günü İtalya’nın AX Armani Exchange takımına konuk oluyor. Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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#THY Avrupa Ligi#Armani Exchange Milan#Anadolu Efes

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