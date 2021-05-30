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Basketbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

AX Armani Exchange Milan: 83 - CSKA Moskova: 73

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AX Armani Exchange Milan: 83 - CSKA Moskova: 73

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki üçüncülük maçında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki üçüncülük maçında, yarı finalde Anadolu Efes'e yenilen CSKA Moskova ile Barcelona'ya mağlup olan AX Armani Exchange Milan karşılaştı.

Karşılaşmadan 83-73 galip ayrılan AX Armani Exchange Milan, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali - AX Armani Exchange Milan: 83 - CSKA Moskova: 73 - İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, organizasyonu üçüncü tamamladı
Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)
AX Armani Exchange Milan: Roll 11, Shields 11, Micov 14, Tarczewski 7, Leday 7, Punter 2, Moraschini 11, Rodriguez 14, Evans 1, Hines 5, Cinciarini, Brooks
CSKA Moskova: Lundberg 13, Ukhov 2, Bolomboy 8, Kurbanov 8, Shengelia 18, Khomenko 3, Hilliard 9, Antonov, Strelnieks, Voigtmann 12, Clyburn, Eric
1. Periyot: 20-23
Devre: 40-34
3. Periyot: 60-57
Beş faulle çıkan: 36.08 Punter (AX Armani Exchange Milan)

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