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AX Armani Exchange Milan 60 - 71 Fenerbahçe Beko (Maç özeti)

#Fenerbahçe Beko#AX Armani Exchange Milan#THY Euroleague
AX Armani Exchange Milan 60 - 71 Fenerbahçe Beko (Maç özeti)

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 25. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Sahadan 71-60 galip ayrılan sarı-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini aldı.

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THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, sahadan 71-60 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de üst üste 4. galibiyetini alırken toplamda 11 galibiyete ulaşmış oldu.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Mücadelenin sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. 

Milan'dan Kyle Hines'ın Guduric'e sözlü sataşması ve üzerine yürümesi sonrası gerginlik büyüdü ve iki takım oyuncuları arasındaki tartışma sertleşti.

Gerginliğe diğer oyuncular da dahili olurken, iki takımın teknik ekipleri ve salon görevlilerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

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#Fenerbahçe Beko#AX Armani Exchange Milan#THY Euroleague

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