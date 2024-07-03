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Avusturya'nın Mert Günok şaşkınlığı: Kalede Banks varken zordu | Oğlum nasıl çıkardın?

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#A Milli Takım#Avusturya#Euro2024
Avusturyanın Mert Günok şaşkınlığı: Kalede Banks varken zordu | Oğlum nasıl çıkardın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Mert dün rakibin 4 şutunu çıkarıp adeta duvar ördü. Maçın Azerbaycan kanalındaki yayınında spiker, Günok’un kurtarışına ‘İlahi müdahale’ yorumunu yaptı. Rangnick de Mert’i 1970 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yaptığı kurtarışla futbol tarihinin unutulmazları arasına giren Gordon Banks’e benzetti.

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Tarihi maçta kalecimiz Mert Günok çok kritik iki kurtarışa imza attı. Deneyimli file bekçisi, son saniyedeki inanılmaz kurtarışıyla maçı Türkiye’ye getirdi. Önce 51. dakikada Arnautovic’in karşı karşıya pozisyonda vuruşunu ayaklarıyla çıkaran Mert, 90+5’te Baumgartner’in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda ıslak zeminde yerde seken topu harika bir reaksiyonla tokatlayıp golü önledi. Bu kurtarışla maç 2-1 sona erdi.

MERİH: OĞLUM NASIL ÇIKARDIN?

Leipzig’deki maçın ardından saha içi kamerasına keyifli bir diyalog yansıdı. Gollerimizi atan Merih Demiral’ın, Mert Günok’a son pozisyonla ilgili “Oğlum Merto, Allah var ya... Oğlum nasıl çıkardın lan! Allah çarpsın...” dediği duyuldu. Maçın Azerbaycan kanalındaki yayınında spiker, Günok’un kurtarışına ‘İlahi müdahale’ yorumunu yaptı. Başarılı kaleci ise maç sonu açıklamasında “Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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RANGNİCK: KALEDE BANKS VARKEN ZORDU

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Mert’in hamlesini, İngiliz kaleci Gordon Banks’in 1970 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı gerçekleştirdiği ve ‘dünyanın en iyi kurtarışı’ kabul edilen müdahalesine benzetti. Rangnick Mert Günok’u İngiliz kaleci Gordon Banks’a benzeten Rangnick “Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye’nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu” dedi.

RÜŞTÜ REÇBER’iN ARDINDAN iKiNCi

Yüzde 80 kurtarış oranı yakalayan Mert, Rüştü Reçber’in (%85.2; EURO 2000) ardından şampiyonada en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.

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#A Milli Takım#Avusturya#Euro2024

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