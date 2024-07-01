Avusturya'nın eski yıldızı Ekrem Dağ, Türkiye maçı öncesi Spor Arena'ya konuştu: Kolay lokma değil! | Türkiye'nin avantajı...

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EURO 2024 F Grubu’nu 6 puanla 2.sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda F Grubu’nun lideri Avusturya ile karşı karşıya gelecek. 11 yıl ülkemizde top koşturan eski futbolcu Ekrem Dağ, Leipzig Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi çeyrek finale yakın olan tarafla ilgili analizlerini aktardı. Avusturya Milli Takımı’nda 10 kez forma giyen Dağ, rakibimizin etkili yönlerinden de bahsetti.

Türk asıllı Avusturyalı eski futbolcu Ekrem Dağ'ın özel açıklamaları şu şekilde:

“AVUSTURYA MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK! UMURIM GÜNÜMÜZDE OLURUZ”

Avusturya Milli Takımı, Ralf Rangnick’in gelmesiyle çıkışa geçti ama takımın futbol kültüründe zaten bu oyun vardı. Avusturya; çok pres yapan, rakibe şans tanımayan ve fizik gücünü kullanarak mücadele eden bir takımdı. Ralf Rangnick, 2012 yılında Leipzig’de de bu oyun felsefesini yerleştirmeye çalıştı. Avusturya’nın kadrosu kaliteli ve bireysel yeteneği üst düzey olan oyunculardan oluşuyor. Ralf Rangnick’in Avusturya ile başarı yakalaması benim için bir sürpriz değil. Avusturya maçının çok zor geçeceğini söyleyebilirim. Umarım günümüzde oluruz.

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“DAVID ALABA YOK AMA DİĞER OYUNCULARI DA HAFİFE ALMAMAK GEREKİYOR”

Avusturya’nın gruptan çıkacağını söylemiştim ama 1.olarak çıkması benim için sürpriz oldu. Fransa ve Hollanda, gruptaki favori takımlar olduğu için insanlar Avusturya’ya şans vermemişti. Avusturya’nın oyun kültürü büyük takımlara karşı gerçekten daha etkili oluyor. Bunu Hollanda ve Fransa maçlarında zaten gördük. Bence bunu hak ettiler çünkü 3 maçı da çok iyi oynadılar. David Alaba sakat olduğu için takımda belki büyük isimler yok ama diğer oyuncuları da hafife almamak gerekiyor. Sabitzer, Baumgartner ve Arnautovic gibi üst düzey takımlarda oynayan isimler var. Bu oyuncular; bireysel anlamda kaliteli olan ve takımın gücü konumundaki isimler. Avusturya’nın bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Avusturya’nın favori olması Türkiye adına daha iyi. Çünkü Avusturya, favori olduğunda biraz daha farklı bir Avusturya izliyoruz. Avusturya, favori olmadığı maçlarda daha iyi oynuyor ve oyun tarzını daha iyi yansıtıyor. Yani favori olmadığı maçlarda beklentilerin üzerinde bir oyun yansıtıyor.

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“AVUSTURYA, TÜRKİYE’NİN KOLAY LOKMA OLMADIĞINI BİLİYOR”

Avusturya, Türkiye’nin kolay lokma olmadığını biliyor. Türkiye’ye karşı oynamanın her zaman zor olduğunun farkındalar. Ralf Rangnick, oyuncularını maça çok iyi hazırlayacak. Oyuncular, 6-1’lik skorun etkisinde olmayacaklar ve bu yönde bir havaya girmeyecekler. Türkiye, hazırlık maçında Avusturya’nın ne kadar sert ve agresif bir takım olduğunu gördüğü için ona göre önlem alacak. Avusturya’da daha çok takım oyunu ön plana çıkıyor. Hangi oyuncu oynarsa oynasın o görevi sonuna kadar yerine getiriyor. Hollanda maçında daha önce oynamayan, 3-4 farklı oyuncu vardı. Ralf Rangnick, takımdaki herkese güveniyor. Takımdaki herkes oynadığı pozisyonda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden Ralf Rangnick’in kafası rahat. Takımda Sabitzer gibi öne çıkan oyuncular da var. Sabitzer, çok etkili ve sahanın her yerinde baskı kurabilen bir isim. Ayrıca uzaktan iyi şutlarıyla ön tarafta etkili bir oyuncudur. Konrad Laimer’in maçtaki temposu da belirleyici olacak. Hem hücumda hem de defansta takım oyununa önem veriyorlar.

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“AVUSTURYA SERT BİR BASKI YAPACAK, DEFANSIN ARKASINA YAPACAĞIMIZ KOŞULAR ÖNEMLİ”

Kadronun ikili mücadelesi yüksek olan kaliteli oyunculardan kurulması lazım. Avusturya, bize baskı yapacak ve bizi sahamızdan çıkarmamaya çalışacak. Avusturya, sert bir baskı yaparak oyunu belli bir tarafa yönlendiriyor. Rakibi o bölgeden çıkarmamaya çalışıyorlar. Bizim sadece uzun toplarla değil, oyun kurarak da ilerlememiz gerekiyor. Defansın arkasına yapacağımız koşular da önemli bir anahtar olacak. O yüzden Kenan, Kerem ve Barış Alper gibi hücumdaki isimlerimizin biraz daha hızlı olması lazım. Bireysel oyuncularımız, Avusturya’dan daha iyi durumda. Avusturya’nın sıkıştırmaya çalıştığı yerden çıkıp, defans arkasına koşu yaparsak pozisyonlara girme şansı yakalayabiliriz. Avusturya’nın yaptığı baskı alışılmış veya Süper Lig’de gördüğünüz baskı gibi değil. O yüzden baskı anlamında dünyada nadir takımlardan bir tanesi diyebiliriz. Seni oyuna sokmamaya çalışıyorlar. Avusturya’ya karşı savaşan, mücadele eden ve baskı yapan kadro olması lazım. Aynı zamanda da topu ileriye taşıyacak oyuncuların olması gerekiyor. Bu durumda ilk başta Barış Alper Yılmaz direkt göze çarpıyor. Barış Alper’in dikine oynaması, ikili mücadelesi ve topla ilerlemesi önemli olacak. Geçen maçta gördüğümüz gibi Çekya takımı ona karşı çok zorlanmıştı.

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“ELEŞTİRİLER HER ZAMAN OLACAK AMA MONTELLA, ÇOK DEĞERLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR”

Türkiye’nin gruptan çıkması benim için sürpriz değildi. Türkiye’nin de gruptan çıkmasını hem istedik hem de bekledik. Türkiye, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak gibi isimlerin sakatlık yaşamasından dolayı defans hattında sorunlar yaşadı. Bu durum Türkiye için dezavantaj gibi gözükse de 6 puanla gruptan çıkmayı başardı. Eleştiriler her zaman olacak ama Montella, çok değerli bir teknik direktör. O, Adana Demirspor’da başarılara imza attı ve milli takıma yükseldi. EURO 2024 Eleme Grubu’nu lider olarak tamamlamayı başardı. Hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar istediği gibi gitmese de EURO 2024’te gruptan çıkmayı başardı. İnsanlar Montella’nın oyun tarzını beğenmeyebilir ama yine de başarısını takdir etmeli. İnşallah Türkiye adına bu başarıların devamı gelir.

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“ARDA GÜLER, ŞİMDİDEN BÜYÜK OYUNCU OLAN BİR İSİM”

Arda Güler, genç yeteneğimiz ve şimdiden büyük oyuncu olan bir isim. Gürcistan’a karşı güzel bir gol atmıştı. Arda, bu maçta da önemli olacak. Arda Güler, Avusturya’da ‘Türkiye’nin özel çocuğu’ diye bahsediliyor. Arda Güler, burada da konuşuluyor ve bana göre hak ediyor. Umarım Türkiye’yi uzun yıllar boyunca taşıyacak oyunculardan bir tanesi olur.

“TÜRK TARAFTARLAR, BANA GÖRE ALMANYA’DA 1 NUMARADIR”

Türk taraftarlarımız, her zaman etkili bir güçtür. Türkiye, dünyanın neresinde oynarsak oynayalım seyircilerden her zaman çok destek alıyor. Oyuncular, yorgun olsa bile stadyumun atmosferinden ve seyircinin desteğiyle güç buluyorlar. Türk taraftarlar, Avrupa Şampiyonalarında şölen havası yaratıyor. Türk taraftarlar, bana göre Almanya’da 1 numaradır. Hatta atmosfer olarak Almanlardan bile daha üstündür diyebilirim.