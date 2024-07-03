Avusturyalılar, Türkiye yenilgisini yorumladı: 'Çok acı oldu, tarih kitaplarına geçecek'

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2000 ve EURO 2008’de yaşattığı çeyrek final sevincini dün Avusturya’yı 2-1’le geçerek yeniden gerçekleştirdi.

Maçın favorisi olarak gösterilen Avusturya’yı soğukkanlı bir futbolla mağlup eden ay-yıldızlılar, cumartesi günü karşı karşıya geleceği Hollanda’yı şimdiden gözüne kestirdi.

Avusturyalı meslektaşlarımız, her iki takımın heyecanı yüksek mücadeledeki performansıyla ilgili düşüncelerini açıkladı. Gazeteciler, özellikle kaleci Mert Günok’a ayrı bir parantez açtı.

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AVUSTURYALI GAZETECİLERİN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

RAFAEL OBERMAİER (ORF): “AVUSTURYALI OYUNCULAR, SONUNA KADAR SAVAŞTI AMA TÜRKİYE…”

Avusturyalı taraftarlar, özellikle mart ayında kazandığımız hazırlık maçından sonra kendilerine çok güveniyorlardı. Birçok Avusturyalı, sonucun daha farklı bir şekilde olmasını bekliyordu. Bugün iki takım da iyi oynadı ve sonuçta Türkiye kazandı. Avusturyalı oyuncular, sonuna kadar savaştı. Christoph Baumgartner’in iyi bir kafa vuruşu yapmasıyla son dakikada beraberlik için umutlandık ama Türkiye’nin kalecisi bunu kurtardı. Avrupa Şampiyonası ölüm grubunu lider olarak kazandığımız için çok mutluyduk. Bu yüzden ‘Türkiye'ye karşı da kazanırız’ diye düşünüyorduk. İşim gereği son birkaç gün içinde birçok Avusturyalıya maçın kimin kazanacağını sordum. Herkes Avusturya’nın kazanacağını söylemişti. Sonuna kadar umutlandık ve heyecanlandık ama Türkiye kazandı. Tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nın geri kalan mücadelesi için en iyi dileklerimle.

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THOMAS MUCK (SPORTREPORT.BİZ): “MAÇIN SONUCU AVUSTURYA İÇİN ÇOK ACI OLDU”

Maçtan önce de söylediğim gibi bu bir eleme maçıydı ve o yüzden her şey olabilirdi. Biraz şans ve inanılmaz bir kurtarışla Türkiye maçı kazandı. Maçın sonucu Avusturya Milli Takımı için çok acı oldu. Oyuncularımız, grup aşamasında çok güçlü rakiplere karşı çok etkili oynamışlardı. Tabii ki büyük bir üzüntü var çünkü turnuvada daha da ilerlemeyi umuyorlardı. Maçın sonucu benim için sürpriz değildi. Avusturya Milli Takımı, yeterince etkili oynayamadı. Takımdaki oyuncular, Türkiye’nin hafife alınmayacak bir takım olduğunu biliyordu. Teknik direktör Ralf Rangnick, zaten oyuncularının maçı hafife almalarına izin vermedi.

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“MERT GÜNOK’UN KURTARIŞI SANSASYONELDİ! GORDON BANKS’LA AYNI SEVİYEDE”

Mert Günok'un kurtarışı büyük bir saygıyı hak ediyor. Tarih kitaplarına geçecek bir maçtı. Mert Günok’un son saniyedeki bu kurtarışı; kaleci Gordon Banks’ın Pele’ye karşı yaptığı efsanevi kurtarışla aynı seviyede görülebilir. Tek kelimeyle sansasyoneldi. Bu kurtarışı daha uzun yıllar konuşacağız. Türk oyuncular, beklediğimiz gibi sahip oldukları tüm enerjiyi sahaya yansıttı. Türk taraftarlar, stadyumda her zamanki gibi güzel bir atmosfer yarattı. Tribünlerde yarattıkları atmosferle takımlarına o kadar katkı sağladılar. Taraftarların, her oyuncunuza ayrı ayrı etkisi oldu.

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