Avusturyalılar, Türkiye karşılaşmasına saatler kala endişeli: '6-1'lik bir maç değildi, büyütmeyin, intikam...'

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EURO 2024 F Grubu’nu Portekiz’in ardından 2.sırada tamamlayarak gruptan çıkmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu’nun lideri Avusturya ile karşılaşacak. Mart ayında Avusturya ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybeden millilerimiz, zorlu rakibine bu kez şans tanımak istemiyor. Hollanda ve Fransa’nın olduğu ölüm grubunu lider bitiren Avusturya ise EURO 2024’te dikkat çeken performansına devam etmeyi hedefliyor. Turnuvayı yakından takip eden Avusturyalı gazeteciler, salı günkü mücadeleyle ilgili önemli analizlerde bulundu.

AVUSTURYALI GAZETECİLERİN MÜCADELE ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

MARTİN HUBER (HEUTE.AT): “TÜRKİYE’Yİ BASKILI VE HIZLI BİR OYUN BEKLİYOR”

Teknik direktör Ralf Rangnick, Avusturya Milli Takımı’nı değiştirdi. Oyunculardan sahada yüzde 100'ünü istiyor. Oyuncular, onu seviyor ve güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyor. Rangnick, takımda kendi tarzına uygun mükemmel oyuncu malzemesine sahip. Tıpkı mart ayında Viyana’daki hazırlık maçında olduğu gibi salı günü Türkiye’yi baskılı ve hızlı bir oyun bekliyor. Marcel Sabitzer, Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, bu oyun tarzın uygulayabilecek en iyi örneklerdir. Baumgartner, takımda hayatının en formda dönemini yaşıyor. Sabitzer, "Avrupa Şampiyonalarında uzun süre yer almak istiyorum" diyor.

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“ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ÖNDERLİĞİNDE BÜYÜK BİR JENERASYON YETİŞİYOR”

Viyana'da yaşayan çok fazla Türk var. Avusturya’daki taraftarlar, mart ayındaki hazırlık maçının 6-1 biteceğini beklemiyordu. 6-1’in ne kadar büyük bir skor olduğunu hepimiz biliyoruz. Avusturya, ne kadar etkili bir takım olduğunu göstermiş oldu. Avrupa Şampiyonası’nda rövanş zamanı geldi. Türkiye’de Arda Güler ve Kenan Yıldız önderliğinde büyük bir jenerasyonun yetiştiğine inanıyorum. Hakan Çalhanoğlu, takım içinde bir lider ve şutör özelliği de var. O, hafife alınıyor ama harika bir oyuncu. Avusturya olarak biz daha iyi bir takımız. İş bitiren bir ekibimiz var ve bu Ralf Rangnick’in işi. Takımımızın son derece iyi bir havası var. Bunu duymaktan hoşlanmayacağını biliyorum ama biz kazanacağız.

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THOMAS MUCK (SPORTREPORT.BİZ): “RALF RANGNİCK, BÜYÜK BİR ÖVGÜYÜ VE SAYGIYI HAK EDİYOR”

Ralf Rangnick, Haziran 2022'de görevi devraldığında takım düşüşteydi ve kamuoyunun futbola ilgisi çok düşüktü. Ralf Rangnick, halkın ilgisini çekmeyi başardı. O, bunu nasıl başardığı konusunda büyük bir saygıyı ve takdiri hak ediyor. Kişiliği, aklı ve Alman tarzı oyun sistemi ile bu gelişime katkıda bulundu. Avusturya Futbol Federasyonu, futbolda altın bir geleceğin eşiğinde olduğuna dair bir his taşıyor. Turnuva bizim için çılgın bir yolculuk. Takımımızın oyunundan dolayı halkta büyük bir coşku var. Takım sadece sahada çalışmaya odaklandı ve saha dışında kendilerinin büyük bir aile olduklarını gösterdiler. Takımda hiçbir oyuncunun yıldız olmak gibi bir derdi yok. Herkes sadece bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmış durumda. EURO 2024 Avusturya için nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, futbolumuzdaki bu gelişmeler Ralf Rangnick'in kesinlikle övgüyü hak ettiği bir şey.

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“AVUSTURYALI OYUNCULAR, SAHADA MOTOR GİBİ BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR”

Bu kadroya baktığınızda kaliteli isimlerin olduğunu görüyorsunuz ancak David Alaba (Real Madrid), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) ve Alexander Schlager (Salzburg) gibi kilit oyuncular sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Baumgartner, çok etkili bir oyuncu. Bazen gol atması için iki dokunuş yeterli oluyor. Baumgartner, bazen ikinci bir forvet gibi bazen de 10 numara pozisyonunda oynuyor. Viyana'daki maçı hatırlarsınız, bu oyun tarzı onu daha da tehlikeli yapıyor. Sabitzer, gol şansı bulduğunda genellikle kaçırmıyor. Diğer tarafta Seiwald ve Laimer gibi oyuncular çok top kazanıyor ve forvetlerin ihtiyacı olan pasları nasıl atacaklarını biliyorlar. Kevin Danso, fiziği ve paslarıyla sahaya kalite getirecektir. Türkiye'nin Arnautovic ve Gregoritsch’e de dikkat etmesi gerekiyor. Kaleci Pentz ise inanılmaz formda. Ayrıca Stefan Posch, hem ofansif hem de defansif anlamda muazzam bir performans sergiliyor. Merkez savunma, uzun süren sakatlıklar nedeniyle turnuva öncesinde sorunlu bir bölgeydi. Şimdi ise güçlü bir bölge. Bazı kilit oyuncular kadroda olmasa da herkesin takımın başarısına katkıda bulunduğu derin bir kadro olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi oyuncular kendilerini büyük bir aile olarak görüyor. Türkiye’nin başa çıkması gereken çok konu var. Rangnick, oyuncu yönetimi tarzı sayesinde herkesi kendine uygun bir role sokuyor. Oyuncular, sahada bir motor gibi performans gösteriyor. O, harika bir menajer. Avusturya Futbol Federasyonu ve kamuoyu, Rangnick'in ve milli takımın arkasında daha da kenetledi.

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“ARDA GÜLER, OYUNUN SONUCUNU DEĞİŞTİREBİLECEK KALİTEDE BİR OYUNCU”

Teknik direktör Montella, kadrodaki oyuncularını nasıl kullanacağını biliyor. Türkiye’nin uzun ve çapraz pas trafiğini kesmek bizim için çok önemli olacak. Türk futbolcular, savunma hattının arkasına koşu yapmayı seviyor. Hakan Çalhanoğlu, bana göre kendi pozisyonunda Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Son birkaç yıldır onu izlemek büyük bir keyif. Orkun Kökçü ve Salih Özcan gibi isimler de klas oyuncular. Türkiye'nin son dönemde orta sahadan büyük oyuncular çıkarması iyi bir gelenek. Arda Güler, henüz 19 yaşında ama şimdiden tek bir dokunuşla oyunun sonucunu değiştirebilecek kalitede bir oyuncu. Aynı şey Kenan Yıldız için de geçerli. Çok kaliteli oyuncular ve gelecekte daha da iyi olacaklar. Samet Akaydın'ın cezalı olması Avusturya için iyi bir olay. Harika bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak oldukça zor. Gördüğünüz gibi bu kadroda çok fazla kalite var. Avusturya için Türkiye oynaması zor bir takım olacak ve bence onlar da maç öncesinde aynı şekilde hissedecekler. Her şey Leipzig'de harika bir futbol akşamı yaşanacağını işaret ediyor. 6-1’lik hazırlık maçının sonucunu gözünüzde büyütmeyin. Türkiye, beklediğim gibi EURO 2024’te çok iyi durumda.

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“GERNOT TRAUNER’İN SAKATLANMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DARBEDİR”

Türkiye gibi Avusturya’nın kadrosunda da önemli bir oyuncu cezalı durumda. Patrick Wimmer, hızı ve topla koşma kalitesiyle oyunun gidişatını değiştirebilirdi. Onu özleyeceğiz. Gernot Trauner ise sakatlandı ve maçı kaçıracak. Bu da bizim için büyük bir darbedir ancak Avusturya’nın oyun tarzı aynı olacak. Avusturya, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaleye gitmek istiyor. Türkiye, topun arkasında her zaman sağlam durmalı ve pres durumlarında neler yapabileceğini düşünmeli.

“HAZIRLIK MAÇINDAKİ 6-1’LİK SKOR BİR SÜRPRİZDİ AMA…”

Mart ayında Ernst Happel Stadyumu'ndaki maçtaydım. Dürüst olmak gerekirse benim için 6-1'lik bir maç değildi. Örnek vereyim; maç 4-1 iken Türkiye golü attı ancak Avusturya’nın yaşadığı penaltı pozisyonu nedeniyle gol VAR tarafından geri alındı. Bu durum maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala yaşandı ve maç 4-2 olabilirdi. Yani Avusturya penaltı kazandığı için maçın skoru o yöne doğru gitti. Dürüst olmak gerekirse maçın 2 farkla sona ermesi maçın hikayesini daha iyi yansıtabilirdi. Maçın sonundaki skor benim için sürpriz oldu. Türkiye'nin harika oyuncuları var. Yüksek kaliteye sahipler ve büyük kulüpler için oynuyorlar. Böyle bir skor sizin de beklemediğiniz bir durumdu ancak son 20 dakika Avusturya Milli Takımı, beklenmedik bir şey gösterdi. Son düdük çalana kadar aç bir şekilde gol atmak istediler. Skor 5-1 olduğunda bile oyunlarına devam etmek istediler. Oyun planına sadık kaldılar ve asla durmadılar.

“TÜRKİYE, BÜYÜK BİR RÖVANŞ MAÇINA ÇIKIYOR. İNTİKAM ALMAK İSTEYECEKLERDİR”

Türkiye, büyük bir rövanş maçına çıkıyor. İntikam almak istiyorlar ve Avusturya'daki herkes de bunu bekliyor. Çok yoğun bir maç olacak. Türkiye, sahadaki her bir nokta için savaşacak, tıpkı Avusturya gibi. Bu maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Teknik direktör Montella'nın kafasında bir plan olacaktır. Aynı şey Ralf Rangnick için de geçerli. Türk takımının aklının bir köşesinde Viyana’daki 6-1’lik maç olduğu için özel bir akşam olacak. Avusturya takımında ise 6-1’lik sonucun gündeme geleceğini hiç sanmıyorum. Onlar sadece maça odaklanmış durumdalar. Çünkü oyuncular biliyor ki bu akşam herkes %100'ünü ortaya koyarsa kazanma şansımız var. Türkiye, dediğim gibi büyük bir futbol ülkesi. Hem geçmişte hem de günümüzde kulüpleri ve ülkeleri için inanılmaz oyuncular oynadı.

“AVUSTURYA, ÖLÜM GRUBUNU LİDER BİTİRDİ. O YÜZDEN BU MAÇTA FAVORİ TAKIM BİZİZ”

Dürüst olmak gerekirse Avusturya'nın favori olduğunu işaret eden pek çok nokta var. Ölüm grubunda lider olmak ve oynadıkları oyun tarzı Avusturya'yı favori takım rolüne sokuyor. Takımımız kaliteli. Bir gün fazladan dinlenmiş olmaları ve çok fazla seyahat etmeyecek olmaları da bir avantaj. Öte yandan Türkiye de Avusturya Milli Takımı’na sorun çıkaracak kaliteli oyunculara sahip. Avusturya'nın bu maçta yüzde 55’e 45 favori olduğunu söyleyebilirim. Umarım harika ve huzurlu bir atmosferde eğlenceli bir maç olur. En iyi olan takım kazansın.