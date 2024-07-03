Avusturyalı yıldız Peter Zulj'dan Türkiye maçı sonrası itiraf geldi: 'Benim için sürpriz değildi, biliyordum'

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A Milli Futbol Takımı, maçın favorisi olarak gösterilen Avusturya’yı Leipzig Stadyumu'nda 26 yaşındaki stoper Merih Demiral’ın attığı gollerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselme sevinci yaşadı. Daha önce EURO 2000 ve EURO 2008’de bu başarıyı elde eden Ay-yıldızlılar, uzun bir aradan sonra ülkemize büyük bir coşku yaşattı. Bir dönem Süper Lig’de de top koşturan ve Avusturya Milli Takımı’yla 11 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj, çeyrek final zaferimizle ilgili düşüncelerini anlattı.

AVUSTURYALI FUTBOLCU PETER ZULJ’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

“SONUÇ BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİLDİ ÇÜNKÜ…”

İlk olarak A Milli Futbol Takımı ile Avusturya arasında yüksek tempoda oynanan mücadeleyle ilgili analizlerini aktaran Peter Zulj, “İlk golü atan takımın bu maçı kazanacağını biliyordum ve daha önce de söylemiştim. Sonuç benim için sürpriz değildi çünkü 90 dakika içinde her skorun mümkün olacağı bir mücadele yaşandı. Avusturya’yı tanıyan herkes teknik direktör Ralf Ragnick tarafından çalıştırıldıkları günden beri takımın önde pres yapmayı ve hızlı hücum etmeyi sevdiklerini biliyordu. Bundan dolayı galibiyet için tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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“MERT GÜNOK, TÜRKİYE’NİN NEDEN EN İYİ KALECİSİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Avusturyalı orta saha Christoph Baumgartner'in 90+4.dakikada yaptığı kritik kafa vuruşunu son anda uzaklaştıran ve maçın kırılma anında önemli bir rol oynayan kaleci Mert Günok’un performansını değerlendiren Zulj, “Mert Günok, gerçekten iyi bir kaleci. Mert’i Türkiye’de oynadığım zamanlardan tanıyorum. Son saniyede yaptığı bu kurtarış onun Türkiye’nin neden en iyi kalecisi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“AVUSTURYALI FUTBOLCULAR, ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDU”

Avusturya’nın mart ayında oynanan hazırlık maçında aldığı 6-1’lik galibiyetin etkisinde kalıp kalmadığını sorduğumuz başarılı orta saha, “Avusturyalı oyuncular, tabii ki geçmişte Türkiye'yi 6-1 yendiklerinin farkındaydılar ama maça çıkarken Türkiye'yi hafife aldıklarını düşünmüyorum. Avusturyalı futbolcular, maçtan önce bunun zor bir maç olacağını biliyorlardı. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi bu maç dostluk maçından daha da önemliydi” diye vurguladı.

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“TÜRK TARAFTARLAR, TAKIMLARINA MUHTEŞEM BİR DESTEK VERİYOR”

A Milli Takım’a turnuva maçlarında sonuna kadar destek veren ve stadyumlarda oluşturdukları atmosferle rakip takımın korkulu rüyası olan taraftarlarımızla ilgili düşüncelerini anlatan Avusturyalı futbolcu, “Türkiye’yi ve Türk taraftarları tanıyan herkes ülkelerine verilen desteğin her zaman muhteşem olduklarını biliyor. Türk taraftarlar, takımlarını her zaman %100 destekliyorlar” dedi.

“GECENİN KAHRAMANI MERİH DEMİRAL’DI”

Zorlu mücadelede 1. ve 59. dakikalarda attığı 2 golle zaferin mimarlarından biri olan 26 yaşındaki stoper Merih Demiral’a da ayrı bir parantez açan tecrübeli futbolcu, “Bence gecenin kahramanı Merih Demiral’dı. Merih, bu önemli maçta attığı 2 golle Türkiye’yi bir üst tura taşıdı” ifadelerine yer verdi.

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“HOLLANDA MAÇINI KAZANMAK İÇİN ŞANSINIZ VAR”

Son olarak ay-yıldızlı temsilcimizin cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçına değinen Peter Zulj, sözlerini şöyle noktaladı: “Hollanda'ya karşı oynayacağınız maç zor olacak ama bence Türkiye’nin; kazanmak ve yarı finale çıkmak için her zaman bir şansı var. Neler olacağını göreceğiz. Onlara en iyi dileklerimi sunuyorum.”