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Avusturyalı Kevin Danso: "Çok farklı maç olacak..."

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#EURO 2024#Kevin Danso#Avusturya Milli Takımı
Avusturyalı Kevin Danso: Çok farklı maç olacak...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 16:49

Avusturya Milli Takımı savunma oyuncularından Kevin Danso, Ay-yıldızlılar ile oynanacak maça dair EURO 2024’ün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın TSİ 22.00’de Leipzig Stadyumu’nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

25 yaşındaki Kevin Danso, Mart ayında iki takım arasında oynanan dostluk maçından bahsederek, "Çok farklı bir maç olacak. Mart ayında 6-1 kazandığımız dostluk maçında gerçekten iyi oynadık. Geriye dönüp oynadığımız dostluk maçına baktık. Onları analiz ediyoruz. Geliştirilecek çok şey var ve eğer bunu yapabilirsek, bu şekilde oynadığımız ve kendimize güvenerek oynadığımız sürece maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’te forma giyen Danso, EURO 2024 grup maçlarında Fransa ve Polonya karşısında süre aldı.

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#EURO 2024#Kevin Danso#Avusturya Milli Takımı

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