Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 07:42,
Avusturya'da Mert Müldür'e işkence gibi muamele!
Milli futbolcumuz Mert Müldür, Avusturya'da zor günler geçiriyor. İnsan haklarına aykırı...
Ay-Yıldızlı formayı resmi maçta bir türlü giyemeyen Mert Müldür’ün, Avusturya’da yaşadığı çile bitmiyor.
A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda’ya, “teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” cevabını vermişti.
Teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerdeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert’i resmen A Milli yapacaktı. Ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi.
18 ile 35 yaş arası erkeklerin 6 ay zorunlu askerlik görevinin bulunduğu ülkede genç oyuncumuz, kendisine gelen belge sonrası adeta şok oldu. Çok büyük bir baskı altında kalan Mert’in, “Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız” itirazı kabul edilmedi.
Yetkililer, “Ancak avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz” teklifinde bulundu. Hatta Milli Savunma Bakanı’nın bile, “Avusturya için oynasın, her türlü kolaylığı sağlarız” ifadesini kullandığı öne sürüldü.
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