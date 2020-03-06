Avusturya'da Mert Müldür'e işkence gibi muamele!

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda’ya, “teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” cevabını vermişti.