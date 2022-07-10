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Avusturya'da Cem Bölükbaşı için kabus gibi hafta sonu!

#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Avusturya Grand Prix
Avusturyada Cem Bölükbaşı için kabus gibi hafta sonu

Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Avusturya Grand Prix'sinde ve öncesindeki sprint yarışında kabusu yaşadı.

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Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Avusturya Grand Prix'sine erken veda etti.

Spielberg'de koşulan yarışa 13. sırada başlayan temsilcimiz, start sonrası Liam Lawson ile yaşadığı temas neticesinde aracının ön kanadı kırılmasının ardından yarışa devam edemedi ve 3. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

SPRINT YARIŞINDA FREN ARIZASI YAŞAMIŞTI

Yetenekli pilot, dünkü sprint yarışını da aracındaki fren arızası nedeniyle tamamlayamamıştı.

Avusturya'nın Spielberg kentinde gerçekleştirilen 28 turluk yarışın 2. turundan itibaren fren arızası yaşamaya başlayan Cem Bölükbaşı, bu arızanın devam etmesi nedeniyle yarışa devam edememişti.

Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından Avusturya yarışıyla ilgili "Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeye başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı." açıklamasında bulunmuştu.

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Ay-yıldızlı sporcu, sıralama turlarında ise 13. olmuştu.

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#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Avusturya Grand Prix

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