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AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ EURO 2024 CANLI anlatım || Avusturya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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#Avusturya#Türkiye#Milli Maç
AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ EURO 2024 CANLI anlatım || Avusturya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi Muhtemel 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 09:00

Avusturya Türkiye milli maç heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde zirvede seyrediyor. Karşılaşma öncesinde ise detaylar şimdiden araştırılmaya başladı. En çok merak edilip araştırılan detaylar arasında ise "Milli Maç saat kaçta başlayacak?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. EURO 2024 son 16 turunda bu akşam gerçekleşecek Avusturya Türkiye maçı saati, canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Avusturya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? İşte Milli Maç öncesi tüm merak edilen ayrıntılar...

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EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım Avusturya ile karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde nefesler tutulurken maçın saati ve yayıncı kuruluşuyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Maç canlı yayın ve saat bilgisi ise en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Avusturya - Türkiye  maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Avusturya Türkiye milli maç saati ve şifresiz canlı yayın kanal bilgisi...

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Avusturya-Türkiye Milli Maçı son 16 turu maçı 2 Temmuz Salı günü yani bugün Leipzig Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

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Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.

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#Avusturya#Türkiye#Milli Maç

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