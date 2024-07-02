Avusturya - Türkiye maçında tarihe geçen olaylar! Merih Demiral'ın golü, Arda Güler ve Kenan Yıldız...

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A Milli Takımımız'da Merih Demiral, Avusturya filelerini 57. saniyede sarsarak Türkiye ve turnuva tarihine geçti.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya müsabakasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Montella, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

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Millilerde Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin sarı kart cezalarından dolayı kadroda bulunmuyor.

A Milliler müsabakaya; Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedekler ise, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

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KAPTAN KAAN AYHAN

A Milli Takımımızda cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.

TRİBÜNLER KIRMIZI BEYAZ

Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri tribünlerde yalnız bırakmıyor. Dortmund ve Hamburg'dan sonra Liepzig sokakları da kırmızı-beyaz bayraklarla doldu. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabakada tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarları doldurdu. Taraftarlar mücadele öncesinde tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek verdi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK TRİBÜNDE

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

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İLK 11'İMİZ TARİHE GEÇTİ

İlk 11'de Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı bulunduran Türkiye, büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) bu yana 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.

İLK DAKİKADA GELEN TARİHİ GOL!

Avusturya karşısında maça hızlı başlayan A Milli Takımımız, ilk dakika dolmadan golü buldu. Arda Güler'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci son anda çıkardı. Dönen topu Merih tavana astı ve takımımızı öne geçirdi.

Merih Demiral'ın 57. saniyede attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihinde Milli Takımımızın attığı en erken gol olarak tarihe geçti. Önceki rekor, EURO 2016'daki Çekya maçında 10. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı goldeydi.

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TURNUVA TARİHİNİN EN ERKEN İKİNCİ GOLÜ

EURO 2024 başlamadan önce turnuva tarihinin en erken golü, 67. saniyede atılmıştı. EURO 2004'te oynanan Yunanistan - Rusya maçında Dmitri Kirichenko'nun elinde bulundurduğu rekor EURO 2024'te kırıldı.

B Grubu'nda oynanan İtalya - Arnavutluk maçının 23. saniyesinde Nedim Bajrami golü atarak tarihe geçmişti. Merih Demiral'ın Avusturya'ya attığı gol de turnuva tarihinin en hızlı atılan ikinci golü oldu.

Merih'in golü ayrıca grup aşamaları sonrası turnuva tarihinde atılan en erken gol oldu.