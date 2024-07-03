Avusturya - Türkiye maçında Mert Günok'tan inanılmaz kurtarış!

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A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza attı. Maçın 51. dakikasında savunma arkasına sarkan Arnautovic'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunu ayaklarıyla çıkaran Mert, skorun 1-0'da kalmasını sağladı. İlerleyen dakikalarda bir gol daha bulup skoru 2-0'a getirdik.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edilmişti. Uzatma dakikalarının son saniyelerinde Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda Mert Günok ıslak zeminde yerde seken topu harika bir reaksiyonla tokatlayıp golü önledi.

Bu pozisyonun gol beklentisi 0.94 olarak açıklandı. Penaltıların gol beklentisi 0.75 olarak kabul ediliyor.

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Kalan saniyelerde Avusturya baskısı sonuç vermedi ve takımımız mücadeleden galip ayrıldı.

MERİH'TEN MERT'E: NASIL ÇIKARDIN LAN!

Maçın ardından saha içi kamerasına keyifli bir diyalog yansıdı. Gollerimizi atan Merih Demiral, Mert Günok'a son pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Oğlum Merto, Allah var ya... Oğlum nasıl çıkardın lan! Allah çarpsın..."

AZERBAYCAN YAYININDAN: İLAHİ MÜDAHALE

Maçın Azerbaycan kanalındaki yayınında spiker, Mert Günok'un müdahalesine 'İlahi müdahale' yorumunu yaptı.

"KONUŞMAKTA ZORLANABİLİRİM"

A Milli Takım'da yaptığı harika kurtarışlarla turun gelmesinde büyük pay sahibi olan Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.