Avusturya - Türkiye maçı öncesi Leipzig kırmızı-beyaz!

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A Milli Takımımızın EURO 2024 son 16 turunda oynanacağı Avusturya maçı öncesi Leipzig'de 'taraftar yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

ÖNCE DORTMUND, SONRA HAMBURG, ŞİMDİ DE LEIPZIG

Grupta oynadığımız Gürcistan ve Portekiz maçlarında Dortmund'u; Çekya maçında Hamburg'u kırmızı-beyaza boyayan vatandaşlarımız, Avusturya maçı öncesi Leipzig'i de kırmızı-beyaza boyadı.

Leipzig Şehir Meydanında buluşan taraftarlarımız, TFF tarafından hazırlanan üzeri açık otobüsün önderliğinde büyük coşkuyla stada yürüdü.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Kalabalığın en coşkulu olduğu anlar ise Mehter Marşı çalınan anlardı.