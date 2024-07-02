×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Avusturya - Türkiye maçı öncesi Leipzig kırmızı-beyaz!

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Türkiye#Leipzig
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 19:08

EURO 2024'te bu akşam oynanacak Avusturya - Türkiye maçı öncesi binlerce taraftarımız marşlarla ve formalarıyla Leipzig'de büyük coşku oluşturdu.

Haberin Devamı

A Milli Takımımızın EURO 2024 son 16 turunda oynanacağı Avusturya maçı öncesi Leipzig'de 'taraftar yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

ÖNCE DORTMUND, SONRA HAMBURG, ŞİMDİ DE LEIPZIG

Grupta oynadığımız Gürcistan ve Portekiz maçlarında Dortmund'u; Çekya maçında Hamburg'u kırmızı-beyaza boyayan vatandaşlarımız, Avusturya maçı öncesi Leipzig'i de kırmızı-beyaza boyadı.

Leipzig Şehir Meydanında buluşan taraftarlarımız, TFF tarafından hazırlanan üzeri açık otobüsün önderliğinde büyük coşkuyla stada yürüdü.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Kalabalığın en coşkulu olduğu anlar ise Mehter Marşı çalınan anlardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Türkiye#Leipzig

BAKMADAN GEÇME!