Avusturya, San Marino'yu 10 golle devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Avusturya#San Marino
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 23:55

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde San Marino'yu 10-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

- G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

- H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

- L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

